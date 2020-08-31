«Спартак» рекомендовал болельщикам отказаться от поездок на ближайшие гостевые матчи

Московский «Спартак» рекомендовал болельщикам воздержаться от поездок на ближайшие гостевые матчи.



«Уважаемые болельщики! В регионах России сохраняются ограничения, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции. Каждый клуб в соответствии с рекомендациями местных властей самостоятельно определяет число болельщиков, которым разрешено посещение матчей КХЛ. В связи с этим количество мест в гостевых секторах сокращено до минимума. Мы просим учитывать данную информацию и советуем пока отказаться от поездок из Москвы в другие города России. При выкупе ограниченного количества билетов в гостевой сектор предпочтение будет отдаваться местным болельщикам «Спартака», входящим в красно-белое движение.



На ближайшие игры «Спартака» в Ярославле (3 сентября) и Екатеринбурге (5 сентября) билеты в гостевой сектор (30 и 19 билетов соответственно) уже распределены. Из-за невозможности справедливого распределения 30 билетов в гостевой сектор на матч с московским «Динамо» (7 сентября) в связи с большим количеством желающих принято решение отказаться от официальной заявки клуба на гостевой сектор», — указано в телеграм-канале «Спартака».