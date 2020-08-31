Квартальнов: Артём Галимов — наш лидер. Не удивлюсь, если он и в других лигах заиграет

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о перспективах Артёма Галимова и Александра Хованова.



«Про Артёма Галимова много говорят: парень неплохой, развивается. Дай бог, чтобы всё было без травм. У него хорошее здоровье, он наш лидер. Не удивлюсь, если он и в других лигах заиграет.



Хованов совершенно другой, чем два-три месяца назад. Саша играл в юниорской лиге, это совершенно другой уровень. Много ребят оттуда приезжает, не сказать, что все сразу начинают играть. У него большой потенциал, мастерство у него есть. Интересный парень, наш воспитанник», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.