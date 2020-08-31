Телегин – об НХЛ: хотел уехать, но сделал выбор в пользу семьи

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин рассказал, почему не уехал выступать в Северную Америку.



«У меня закончился контракт, и я отправился на чемпионат мира в Братиславу, куда приезжали скауты из НХЛ. Общался с ними. Со мной готовы были подписать контракт. Естественно, на тот момент хотел уехать. Но затем поменял мнение, так как у меня была семья, жена. Я сделал выбор в пользу семьи — решил остаться здесь, потому что понимал, что если уеду, то не буду никого видеть.



Поставлена ли точка в моём отъезде в НХЛ? Пока лишь запятая. Есть понимание того, что сейчас, после травмы, надо опять доказывать, играть, показывать свой лучший хоккей. Не загадываю, какое решение приму после окончания контракта. Конечно, всё ещё хочется поехать в НХЛ», — цитирует Телегина «Матч ТВ».

Телегин – о травме: чувствую себя хорошо, уже начал тренироваться на льду