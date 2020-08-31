Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали и Кубок чемпионов России

Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали. Ранее Федерация хоккея России объявила столичный клуб чемпионом России по итогам минувшего сезона, который из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно.
Фото: Официальный сайт ЦСКА
«В ходе церемонии награждения президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вручил «армейцам» золотые медали и чемпионский кубок. Кроме того, Кубком Шёлкового пути и золотыми медалями была награждена ещё одна «армейская команда», выступающая в Высшей хоккейной лиге, — «Звезда». На торжественном мероприятии присутствовал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
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