Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь сборной Беларуси Кульбаков подписал полноценный контракт с «Сочи»

Вратарь сборной Беларуси Кульбаков подписал полноценный контракт с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Белорусский вратарь Иван Кульбаков заключил с «Сочи» двустороннее соглашение сроком на один сезон, информирует официальный сайт южан. Кроме того, «леопарды» по соглашению сторон расторгли контракты с защитниками Степаном Островским и Анатолием Елизаровым.

Кульбаков — воспитанник гомельской школы хоккея. На протяжении своей карьеры успел поиграть в родном белорусском чемпионате, североамериканских чемпионатах и ВХЛ. В его активе также выступления за сборную Беларуси на чемпионате мира в высшем дивизионе.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер выступал за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона ВХЛ Кульбаков отразил 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,48.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Следующий сезон начнётся 2 сентября.

Андриевский: расстроило, что у «Сочи» не получилось целостно подготовиться
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020