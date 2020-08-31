Вратарь сборной Беларуси Кульбаков подписал полноценный контракт с «Сочи»

Белорусский вратарь Иван Кульбаков заключил с «Сочи» двустороннее соглашение сроком на один сезон, информирует официальный сайт южан. Кроме того, «леопарды» по соглашению сторон расторгли контракты с защитниками Степаном Островским и Анатолием Елизаровым.

Кульбаков — воспитанник гомельской школы хоккея. На протяжении своей карьеры успел поиграть в родном белорусском чемпионате, североамериканских чемпионатах и ВХЛ. В его активе также выступления за сборную Беларуси на чемпионате мира в высшем дивизионе.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер выступал за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона ВХЛ Кульбаков отразил 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,48.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Следующий сезон начнётся 2 сентября.