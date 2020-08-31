«Авангард» командировал Яремчука в новокузнецкий «Металлург»

Согласно договору о спортивном сотрудничестве между «Авангардом» и новокузнецком «Металлургом», в Новокузнецк прибыл нападающий омской команды Александр Яремчук, информирует пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».
В минувшем сезоне Яремчук сыграл за «Авангард» в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил одну шайбу. В 2018 году в составе молодёжной сборной команды страны участвовал в суперсерии с молодёжной сборной Канады.
Новокузнецкий клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Металлург» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
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