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ХК «Сочи» командировал в «Ижсталь» троих игроков

ХК «Сочи» командировал в «Ижсталь» троих игроков
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» командировал в «Ижсталь» троих игроков, информирует официальный сайт южан. Согласно договору о сотрудничестве между клубами в Ижевск командированы вратарь Арсений Ахметов, а также нападающие Александр Коннов и Руслан Алиев.

Ранее в расположение ижевской команды были отправлены нападающий Иван Казаков, защитники Даниил Пяткин и Даниил Сурканов.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черноморский коллектив занял девятое место в Западной конференции, записав на свой счёт 59 очков в 62 матчах.

ХК «Ижсталь» в сезоне-2019/2020 не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Петрова. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 11-е место в своей конференции, набрав 54 очка в 54 матчах.

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