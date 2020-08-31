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Бывший тренер «Питтсбурга» Мартин перешёл в «Рейнджерс»

Бывший тренер «Питтсбурга» Мартин перешёл в «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший помощник главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Жак Мартин вошел в тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует официальный сайт «рейнджеров».

Этим летом «Пингвинз» не стали продлевать контракт с Мартином, а также с тренерами Сергеем Гончаром и Марком Рекки. 67-летний специалист работал в клубе из Пенсильвании последние семь сезонов и завоевал два Кубка Стэнли. В нынешнем плей-офф «Питтсбург» не сумел пройти раунд плей-ин, в четырёх матчах проиграв «Монреаль Канадиенс».

Мартен работал главным тренером в «Сент-Луис Блюз», «Оттаве Сенаторз», «Флориде Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Провёл 1294 матча на этом посту в НХЛ и занимает 20-е место в истории лиги по победам среди главных тренеров.

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