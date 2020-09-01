Гендиректор минского «Динамо»: я целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко

Генеральный директор минского «Динамо», исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков выразил поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко.
«Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить всё, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь», – приводит слова Баскова «Вечерний Брест».
Ранее фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси.
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
- 1 сентября 2020
-
00:00
- 31 августа 2020
-
23:41
-
23:25
-
23:00
-
22:33
-
22:23
-
22:00
-
21:28
-
21:18
-
20:41
-
20:22
-
20:02
-
19:26
-
19:19
-
18:47
-
18:08
-
17:55
-
17:37
-
16:55
-
16:43
-
16:27
-
16:03
-
15:28
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
13:51
-
13:27
-
13:10
-
12:44
-
12:21
-
11:56
-
11:51
-
11:46
-
11:46