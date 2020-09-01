Гендиректор минского «Динамо»: я целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко

Генеральный директор минского «Динамо», исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков выразил поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить всё, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь», – приводит слова Баскова «Вечерний Брест».

Ранее фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».