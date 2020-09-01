Кучеров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул лёд

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) проходит пятый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». На момент написания новости завершён первый период, счёт 0:0.

Матч из-за травмы не смог доиграть российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он столкнулся со словацким защитником «Бостона» Здено Харой, получил повреждение и вынужден покинуть лёд. Однако спустя некоторое время россиянин смог вернуться в игру. Ранее словак также нанёс травму российскому форварду «Каролины» Андрею Свечникову.

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В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли Кучеров провёл за «молний» 12 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков.

«Тампа» ведёт в серии с «Бостоном» со счётом 3-1. В случае победы сегодня «молнии» выйдут в финал Восточной конференции.