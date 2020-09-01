«Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2 ОТ. Таким образом, «молнии» одержали четвёртую победу в серии (общий счёт 4-1) и вышли в финал конференции.
Первый период матча прошёл без голов, счёт во втором периоде открыл Ондржей Палат, на 33-й минуте ответную шайбу «Бостона» забросил Давид Пастрняк. На 52-й минуте Энтони Чирелли с передач Виктора Хедмана и Брейдена Пойнта вновь вывел «молний» вперёд, но уже спустя пять минут Давид Крейчи восстановил равновесие в счёте, доведя игру до овертайма. Гол канадского защитника Виктора Хедмана на 14-й минуте 2-го овертайма принёс «Тампе» победу как в этом матче, так и в серии в целом.
Видео лучших моментов встречи «Тампа-Бэй» — «Бостон» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров результативными действиями не отметились. Кучеров получил травму после столкновения со словацким защитником «Брюинз» Здено Харой, но смог продолжить игру.
В финале конференции «Тампа» сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Айлендерс».
- 1 сентября 2020
-
07:30
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
05:41
-
03:05
-
02:04
-
00:00
- 31 августа 2020
-
23:41
-
23:25
-
23:00
-
22:33
-
22:23
-
22:00
-
21:28
-
21:18
-
20:41
-
20:22
-
20:02
-
19:26
-
19:19
-
18:47
-
18:08
-
17:55
-
17:37
-
16:55
-
16:43
-
16:27
-
16:03
-
15:28
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
13:51
-
13:27