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«Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции

«Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2 ОТ. Таким образом, «молнии» одержали четвёртую победу в серии (общий счёт 4-1) и вышли в финал конференции.

Первый период матча прошёл без голов, счёт во втором периоде открыл Ондржей Палат, на 33-й минуте ответную шайбу «Бостона» забросил Давид Пастрняк. На 52-й минуте Энтони Чирелли с передач Виктора Хедмана и Брейдена Пойнта вновь вывел «молний» вперёд, но уже спустя пять минут Давид Крейчи восстановил равновесие в счёте, доведя игру до овертайма. Гол канадского защитника Виктора Хедмана на 14-й минуте 2-го овертайма принёс «Тампе» победу как в этом матче, так и в серии в целом.

Видео лучших моментов встречи «Тампа-Бэй» — «Бостон» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров результативными действиями не отметились. Кучеров получил травму после столкновения со словацким защитником «Брюинз» Здено Харой, но смог продолжить игру.

В финале конференции «Тампа» сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Айлендерс».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
01 сентября 2020, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Палат (Шаттенкирк, Коулман) – 24:21' (5x5)   1:1 Пастрняк (Крейчи, Бержерон) – 32:38' (5x4)   2:1 Чирелли (Хедман, Пойнт) – 52:03' (5x5)   2:2 Крейчи (Хара, Клифтон) – 57:27' (5x5)   3:2 Хедман (Шаттенкирк, Пойнт) – 94:10' (5x5)
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