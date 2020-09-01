«Колорадо» в результативном матче обыграл «Даллас» и сократил отставание в серии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 5-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.

Авторами заброшенных шайб в составе «Эвеланш» стали Пьер-Эдуар Бельмар, Андре Бураковски, оформивший дубль, Натан Маккиннон, Назем Кадри и Самуэль Жирар. У «Далласа» отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен и Джейми Бенн.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, вступивший в игру в середине 1-го периода после 4 пропущенных шайб Бена Бишопа, отразил 20 бросков из 22.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 28 минут 13 секунд игрового времени, отметился одной результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1». Его одноклубники и соотечественники Владислав Наместников и Никита Задоров очков не набрали, а их коэффициент полезности «0» и «+2» соответственно.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился ассистентским хет-триком в этой встрече, проведя на льду 17 минут и 42 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0», в то время, как у его одноклубника Александра Радулова «-3» во втором матче кряду.