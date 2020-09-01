Маккиннон вышел на четвёртое место в истории по бомбардирской серии со старта плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.

Автором третьего гола «Колорадо» стал нападающий Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 13-м матче кряду со старта плей-офф НХЛ, что является клубным рекордом и четвёртым результатом за всю историю НХЛ. 25-летний нападающий повторил результативные серии Марка Мессье и Бобби Орра.

Рекорд по результативной серии со старта плей-офф принадлежит Брайану Троттье (18 матчей в 1981 году), второе место делят те же Мессье и Орр (по 14 матчей).