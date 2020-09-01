Купер — о состоянии Кучерова после травмы: «Тампа» надеется на лучшее

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал состояние российского нападающего Никиты Кучерова, который получил травму в пятом матче серии с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 4-1) в столкновении со Здено Харой.
«Подробности о состоянии Никиты будут завтра. Мы все надеемся на лучшее», — приводит слова Купера обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.
Напомним, что Кучеров получил удар клюшкой в лицо от Хары в середине первого периода, затем ненадолго вернулся, но не смог закончить матч. Ранее словак также нанёс травму российскому форварду «Каролины» Андрею Свечникову, в результате которой россиянин досрочно завершил сезон.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Кучеров провёл за «молний» 12 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков.
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