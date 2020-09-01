Кольяно: «Даллас» был посмешищем первые 10 минут матча. Дело не во вратарях

Нападающий «Даллас Старз» Эндрю Кольяно после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланг» (3:6, 3-2) заступился за американского голкипера команды Бена Бишопа.

«Первые 10 минут мы были посмешищем, отвратительно играли, и дело тут не в наших вратарях», — сказал Кольяно.

По окончании первого периода номинальные хозяева льда игроки «Колорадо», вели с разгромным счётом 5:0. Авторами заброшенных шайб стали Пьер-Эдуар Бельмар, Андре Бураковски, Натан Маккиннон, Назем Кадри и Самуэль Жирар.

Ворота «Далласа» с первых минут защищал канадский голкипер Бен Бишоп, пропустивший четыре шайбы и отразивший 15 из 19 бросков. На 14-й минуте его заменил российский вратарь Антон Худобин, который пропустил лишь одну шайбу.