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Маршан — о выступлении «Бостона» в плей-офф: пустая трата времени. Мы ничего не показали

Маршан — о выступлении «Бостона» в плей-офф: пустая трата времени. Мы ничего не показали
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) подвёл итоги выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

Турнирная таблица и календарь Кубка Стэнли.

«Это пустая трата времени. Мы готовились три последних месяца, а в итоге ушли, не показав ничего. Никогда не знаешь, сможешь ли ты ещё раз сыграть в финале, или хотя бы в плей-офф, так что каждая упущенная возможность задевает за живое», — приводит слова Маршана журналист Тай Андерсон.

26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал одним из главных героев этой встречи, отразив 45 из 47 бросков. Его процент отражённых бросков составил 95,7%.

«Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции
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