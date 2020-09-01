Маршан — о выступлении «Бостона» в плей-офф: пустая трата времени. Мы ничего не показали
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) подвёл итоги выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
Турнирная таблица и календарь Кубка Стэнли.
«Это пустая трата времени. Мы готовились три последних месяца, а в итоге ушли, не показав ничего. Никогда не знаешь, сможешь ли ты ещё раз сыграть в финале, или хотя бы в плей-офф, так что каждая упущенная возможность задевает за живое», — приводит слова Маршана журналист Тай Андерсон.
26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал одним из главных героев этой встречи, отразив 45 из 47 бросков. Его процент отражённых бросков составил 95,7%.
«Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции
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