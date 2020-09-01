Крейчи: ключевые игроки «Бостона» близки к уходу из команды, поэтому сейчас мне грустно

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) рассказал, что осознаёт приближающуюся перестройку команды.

«После завершения матча меня поразила мысль, что ключевые игроки «Бостона» близки к уходу из команды. У нас остались один-два года. А с пандемией непонятно, что будет в будущем. Поэтому сейчас мне очень грустно», — приводит слова 34-летнего Крейчи журналист Джо Хаггерти.

Чешский форвард был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2004 года. Крейчи дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/2007 и с тех пор неизменно выступал за «Брюинз». Он обладатель Кубка Стэнли 2011 года, финалист розыгрыша 2013 года, причём оба раза становился лучшим бомбардиром плей-офф.