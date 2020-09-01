Хейсканен повторил достижение Зубова по продолжительности результативной серии в плей-офф
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен набрал 2 (1+1) очка в матче, продлив до шести матчей результативную серию в нынешнем плей-офф. На этом отрезке в активе защитника 2 гола и 8 результативных передач.
21-летний финский защитник повторил самую продолжительную результативная серию в плей-офф среди игроков обороны «Далласа». Ранее в шести матчах кряду очки в плей-офф набирали Крэйг Хартсбург (1981) и российский защитник Сергей Зубов (2003).
Радулов заработал общий показатель полезности «-6» в двух последних матчах с «Колорадо»
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