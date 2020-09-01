Куинн: Салливан сказал, что делил с Мартеном обязанности главного тренера «Питтсбурга»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн признался, что советовался с главным тренером «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливаном по кандидатуре Жака Мартена, который вошёл в тренерский штаб «синерубашечников». Ранее Мартен ассистировал Салливану в «Питтсбурге».
«Мы дружим с Салли. Однажды мы поговорили, и после этого всё случилось быстро. Майк сказал, что Мартен на самом деле не был помощником тренера. Они делили обязанности тренера. Я не был знаком с Жаком, но мы встречались три или четыре раза во время переговоров, подолгу разговаривали. Он полностью соответствовал тому, что о нём говорили. Он не только настоящий профессионал, но и замечательный человек, с которым чувствуешь себя очень комфортно. Так что принять решение было очень просто.
У Жака педагогическое образование, он был учителем до того, как стал тренировать. Когда я с ним разговаривал, это чувствовалось. Было заметно, что он знает, как поставить себя, отлично понимает хоккей и умеет обращаться с людьми. Дело не только в языке и месте рождения. Дело в опыте Жака. Я считаю франко-канадский аспект дополнительным бонусом, а главным моментом станет тренерский опыт Жака, учитывая, сколько времени он провёл в лиге», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
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