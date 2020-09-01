Кэссиди: «Бостон» заслуживал того, чтобы добиться проведения шестого матча
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) подвёл итоги выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
«У нас устойчивая команда. Сейчас мы расстроены. Думаю, что сегодня мы играли лучше. Мы хотели играть дальше. Мы оказались в непростой ситуации, но, считаю, действовали достаточно хорошо, чтобы добиться проведения шестого матча», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.
Подопечные Джона Купера стали первым участником полуфинала Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «молнии» встретятся с победителем серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» (3-1). «Островитяне» находятся в одном шаге от выхода в следующий раунд.
Крейчи: ключевые игроки «Бостона» близки к уходу из команды, поэтому сейчас мне грустно
- 1 сентября 2020
-
12:10
-
11:45
-
11:40
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:23
-
10:08
-
09:51
-
09:30
-
08:52
-
08:22
-
08:14
-
08:05
-
07:58
-
07:54
-
07:48
-
07:30
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
05:41
-
03:05
-
02:04
-
00:00
- 31 августа 2020
-
23:41
-
23:25
-
23:00
-
22:33
-
22:23
-
22:00
-
21:28
-
21:18
-
20:41
-
20:22
Партнерский контент