Кэссиди: «Бостон» заслуживал того, чтобы добиться проведения шестого матча

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) подвёл итоги выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

«У нас устойчивая команда. Сейчас мы расстроены. Думаю, что сегодня мы играли лучше. Мы хотели играть дальше. Мы оказались в непростой ситуации, но, считаю, действовали достаточно хорошо, чтобы добиться проведения шестого матча», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

Подопечные Джона Купера стали первым участником полуфинала Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «молнии» встретятся с победителем серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» (3-1). «Островитяне» находятся в одном шаге от выхода в следующий раунд.