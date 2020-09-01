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Бержерон: хотелось бы, чтобы все вернулись в «Бостон». Надеюсь, у нас будет ещё один шанс

Бержерон: хотелось бы, чтобы все вернулись в «Бостон». Надеюсь, у нас будет ещё один шанс
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился эмоциями от вылета из плей-офф НХЛ после поражения в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли.

«Хотелось бы, чтобы все вернулись в новом сезоне. Надеюсь, у нас будет ещё один шанс завоевать Кубок Стэнли. Очень приятно играть в одной команде с парнями, которые провели в НХЛ уже 10 и больше лет. Это наслаждение», — приводит слова Бержерона журналист Тай Андерсон.

Ранее нападающий «Бостона» Давид Крейчи после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) признался, что чувствует приближающуюся перестройку команды.

Крейчи: ключевые игроки «Бостона» близки к уходу из команды, поэтому сейчас мне грустно
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