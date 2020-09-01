В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.
Уже по окончании первого периода номинальные хозяева льда игроки «Колорадо», ведут с разгромным счётом 5:0. Авторами заброшенных шайб стали Пьер-Эдуар Бельмар, Андре Бураковски, Натан Маккиннон, Назем Кадри и Самуэль Жирар.
Примечательно, что вторую и пятую шайбу команды Джареда Беднара разделили две минуты и 36 секунд, что является вторым результатом в истории плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит «Монреаль Канадиенс» который в 1944 году в пятом матче серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем периоде забросил четыре шайбы за две минуты и 35 секунд. Таким образом, «Колорадо» не хватило одной секунды, чтобы повторить рекорд НХЛ 76-летней давности.
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