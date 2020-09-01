Сергей Калинин: не думал, что потолок зарплат скажется на мне

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин рассказал об уходе из ЦСКА из-за потолка зарплат.
«У меня был контракт с ЦСКА ещё на два года. Никто не мог предположить, что ситуация будет развиваться именно так. Но это новая реальность. К ней надо привыкать. Ещё когда в Питере подписывал длительный контракт, мне сказали, что через два года будет потолок. Но я не думал, что на мне это как-то скажется. Когда у тебя на руках четырёхлетний контракт, ты как-то не предполагаешь, что через два года с тобой могут расстаться.
Мог ли я помочь «Авангарду» реализовать стратегию о 13 воспитанниках за два года? Не знаю, возможно. Но сейчас я игрок другой команды. Говорить не о чем. Я лишь надеюсь, что всё, что они запланировали, у них получится. С момента моего возвращения из Америки был лишь один контакт, через моего агента. В это межсезонье. Да и то шанс на возвращение был мизерный. Руководство «Авангарда», насколько я знаю, видело меня в иной роли, нежели в «Тракторе», — цитирует Калинина Sport24.
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