Шарипзянов: скорее всего, агент разговаривал с «Ак Барсом», но до меня это не дошло

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов ответил на вопрос, мог ли он в межсезонье остаться в «Нефтехимике» или перейти в «Ак Барс».
«Я думаю, вариант всегда есть. По правилам «Нефтехимик» мог повторить предложение, и я бы остался там. Но я перешёл в «Авангард», чему очень рад. Да и «Нефтехимик» без плюса не остался — они получили компенсацию.
Близкие, друзья, родители — все поддержали, были рады. Единственное, родители немного расстроились, что я опять буду далеко. Но это уже не 10 тысяч километров, как было, когда я уезжал в Америку — тут час-полтора лёту, можно навещать.
Мог ли перейти в «Ак Барс»? Если честно, сам лично я ничего не слышал, кроме предметного интереса «Авангарда» — пару раз разговаривал с его представителями. А так на меня лично никто оттуда не выходил. Насчёт агента не знаю, возможно, он и разговаривал с «Ак Барсом». Даже, скорее всего, разговаривал, но до меня это не дошло», — цитирует Шарипзянова «Реальное время».
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