Да Коста: решение переехать в Россию далось сложно. Это означало конец моей карьеры в НХЛ

Французский новичок «Ак Барса» Стефан Да Коста сравнил опыт игры в НХЛ и КХЛ. По его словам, российский чемпионат является вторым по силе в мире.

«Честно говоря, лично я как-то не чувствовал, что у меня есть шансы в НХЛ. Мне всегда казалось, что я просто молодняк. Сейчас, конечно, уже не так. Но тогда было иначе, ты молодой игрок, ты находишься только в четвёртом звене и т. д. Это было не то, чего я хотел. Меня отправили в АХЛ. Там я пробыл три года и потом просто сказал: «С меня хватит! Я хочу играть в хоккей, который мне по душе». И таким можно назвать хоккей в России.



Ещё за год до перехода я слышал, что КХЛ становится всё лучше и лучше. Я спрашивал много людей об этом. И не было никаких шуток. Я бы даже сказал, что КХЛ — вторая лига в мире. Решение переехать в Россию далось сложно, потому что это означало окончание моей карьеры в НХЛ. Но я думаю, что переезд в Россию и моя карьера в КХЛ стали моим лучшим решением как хоккеиста. Хотя не могу сказать, что было легко переезжать. С одной стороны, я всегда хотел играть в НХЛ, но с другой стороны, это всё же было правильное решение», — приводятся слова Да Косты на сайте ТНВ.