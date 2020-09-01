В Новосибирске разрешили заполнять арену на 25% от общей вместимости сооружения
Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова на внеочередном заседании 1 сентября одобрило дополнительные решения по снятию ряда ограничений, сообщается на официальном сайте правительства.
В регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования, а также работа санаторно-курортных организаций при условии соблюдений требований Роспотребнадзора.
Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский отрицательно ответил на вопрос, планирует ли клуб реализовывать квоту в 10% зрителей от вместимости стадиона на домашних матчах.
Гендиректор «Сибири»: являюсь сторонником того, чтобы играть без болельщиков вообще
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