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В Новосибирске разрешили заполнять арену на 25% от общей вместимости сооружения

В Новосибирске разрешили заполнять арену на 25% от общей вместимости сооружения
Хоккей / КХЛ 0

Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова на внеочередном заседании 1 сентября одобрило дополнительные решения по снятию ряда ограничений, сообщается на официальном сайте правительства.

В регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования, а также работа санаторно-курортных организаций при условии соблюдений требований Роспотребнадзора.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский отрицательно ответил на вопрос, планирует ли клуб реализовывать квоту в 10% зрителей от вместимости стадиона на домашних матчах.

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