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Ушёл из жизни бывший главный тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига

Ушёл из жизни бывший главный тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига
Хоккей / КХЛ 0

Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига, информирует чешское издание isport.blesk.cz.

18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась.

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Последним местом работы Милоша в КХЛ был «Слован». Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. В мае этого года сообщалось, что чех может возглавить «Барыс».

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