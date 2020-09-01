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«Йокерит» не будет бойкотировать матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо»

«Йокерит» не будет бойкотировать матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри рассказал о предстоящем матче с минским «Динамо» на старте регулярного чемпионата КХЛ. Ранее финский клуб обращался с просьбой перенести встречу на более позднее время, однако получил отказ.

«Мы решили отправиться в Минск в исключительном порядке только в день матча и уехать сразу же после него. Мы тесно контактировали с „Динамо“, чтобы убедиться, что встреча состоится. Следуем расписанию матчей. Мы надеемся, что Беларусь найдёт мирное решение в сложившейся политической ситуации», — цитирует Курри yle.fi.

Ранее фан-клуб Etelapaaty, который объединяет болельщиков финского «Йокерита», распространил пресс-релиз, призывая команду не отправляться в Минск на выездной матч с «Динамо», который должен состояться 3 сентября. Поводом к этому является политическая ситуация в Республике Беларусь.

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