«Спартак» — о смерти Ржиги: нам очень больно и грустно сейчас

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на трагическую новость о смерти бывшего главного тренера команды Милоша Ржиги.
«В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Специалисту был 61 год. С 2007 по 2010 год Ржига был главным тренером «Спартака». Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни.
Его искренне любили тысячи спартаковских болельщиков. И пан Милош всегда отвечал им взаимностью. Нам очень больно и грустно сейчас.
Хоккейный клуб «Спартак» приносит глубокие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги, всем, кто знал и ценил замечательного тренера», — сказано в официальном сообщении красно-белых.
18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.
- 1 сентября 2020
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