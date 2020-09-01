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Сын Ржиги: последний месяц был большой битвой

Сын Ржиги: последний месяц был большой битвой
Хоккей / КХЛ 0

Милош Ржига-младший отреагировал на трагическую новость о смерти своего отца Милоша Ржиги, известного в России по работе главным тренером «Химика», «Спартака», «Атланта», СКА и «Авангарда».

«Последний месяц был большой битвой. Я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за всё, что он всегда делал для других.

Я хочу попросить всё хоккейное движение, болельщиков и друзей почтить память моего отца и помнить его только наилучшим образом», – приводит слова Ржиги-младшего isport.blesk.cz.

18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. В последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, однако семья не комментировала состояние его здоровья. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.

Ушёл из жизни бывший главный тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига
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