Быков — о смерти Ржиги: Милош всегда был неординарной личностью

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков прокомментировал смерть бывшего главного тренера сборной Чехии Милоша Ржиги.



«Хочу выразить искренние соболезнования семье, близким, всем друзьям пана Милоша Ржиги. Знаю, что сын с ним был постоянно. Это огромная потеря для всех, для всего нашего хоккейного мира. Чехия, Россия, все мы скорбим. Этот человек оставил большой след в хоккее.



Пан Милош всегда был неординарной личностью. Импульсивный, неравнодушный к своему делу, которому он посвятил всю свою жизнь. Ржига всегда полностью отдавал себя игре. Все его действия и жесты подтверждались тем, что он находился на одной волне с командой, а ребята заряжались этим и делали своё дело лучше.



Каждый человек по-своему ведёт себя на тренерском мостике. Ржига был очень энергичным, все его эмоции передавались команде. У него был характер победителя, человек никогда не соглашался с трудностями. Милош горел исключительно результатом, искал максимум возможностей для его достижения.



Конечно, я прекрасно помню тот финал Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Атлант». Да и вообще мы с паном Милошем часто общались после матчей. Он интересный, открытый и умный человек. Не каждый тренер сможет найти своё место в чужой стране, выучить язык, уважать эту страну. Милош показал и доказал, что всё это возможно. Доказал прежде всего своим профессионализмом», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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