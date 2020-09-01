Владислав Каменев подписал контракт со СКА

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев подписал контракт с петербургским СКА, сообщает Colorado Hockey Now.



Агент 24-летнего игрока Марк Гандлер подтвердил эту информацию. Соглашение подписано на два года.



Напомним, что Каменев сдал положительный тест на коронавирус. По заявлениям Гандлера, именно это стало главной причиной, по которой хоккеист не поехал в Эдмонтон на рестарт сезона НХЛ.



В нынешнем сезоне Каменев принял участие в 38 встречах в регулярном сезоне, набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «-2» и 8 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету нападающего 66 матчей, в которых он забросил три шайбы и сделал 10 результативных передач при общем показателе полезности «-7» и 20 минутах штрафа. Помимо «Колорадо» в НХЛ Владислав выступал также за «Нэшвилл Предаторз».

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