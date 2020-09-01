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Генеральный директор минского «Динамо»: до конца года денег хватит

Генеральный директор минского «Динамо»: до конца года денег хватит
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков во время пресс-конференции ответил на вопрос о финансовой ситуации в клубе.

«Не возникнут ли проблемы в конце сезона? Это хороший вопрос. Сегодня наступило интересное время, когда мы не знаем, что будет завтра. Что уж говорить про конец сезона? Бюджет в «Динамо» всегда формировался не на сезон, а на календарный год. До конца 2020 года денег точно хватит. Дальше будет новый календарный год, формирование нового бюджета, новая жизнь в новом году. Надеемся, что ничего критически не изменится ни в нашем обществе, ни в отношении к хоккею, ни в хоккейном клубе «Динамо-Минск», – ответил Басков на вопрос корреспондента «Чемпионата» Егора Литавора.

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