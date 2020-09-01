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Президент «Локомотива»: некоторые организации управляют не одним клубом, это проблема

Президент «Локомотива»: некоторые организации управляют не одним клубом, это проблема
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев во время пресс-конференции ответил на вопрос «Чемпионата» об эффективности потолка зарплат.

«Мы находимся на границе потолка, поэтому существенно усилиться мы не можем. Если только не приедет кто-то из НХЛ из тех, чьими правами мы владеем. Очень надеемся, что потолок зарплат будет работать, это во многом зависит от лиги. Есть одна проблема, которую, насколько я знаю, лига учитывает в своей работе, но не знаю, насколько эта проблема покорится лиге. Я про административный ресурс. К сожалению, некоторые организации, менеджеры управляют не одним клубом, а несколькими и используют эти возможности в течение сезона. Эта проблема способна разрушить потолок зарплат», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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