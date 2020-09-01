«Локомотив» объявит минуту молчания по Ржиге в матче со «Спартаком»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал смерть известного чешского тренера Милоша Ржиги.



«Мы все скорбим по Милошу, известный, яркий человек как личность, как тренер. Что тут скажешь… Безусловно, мы объявляем минуту молчания», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.



В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

Ушёл из жизни бывший главный тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига