Скабелка: хотели сыграть больше турниров

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от предсезонной подготовки.
«В тренерском штабе почти все ребята становились чемпионами России в составе «Локомотива», мы все тогда были молоды, полны амбиций и эмоций. Общее осталось то же самое – мы с большой энергией и эмоциями, но уже на тренерском поприще. Подомацкий, понятно, будет работать с вратарями. Исаев, Коновалов, Окоряк, другие ребята – все воспитанники школы, его задача – чтобы ребята прогрессировали.
Работа нашего штаба не сильно разбита на зоны, мы все принимаем участие в построении игры в обороне, атаке, большинстве и меньшинстве. Красоткин больше участвует в разборе и подготовке защитников и индивидуальном развитии игроков.
Хотели сыграть больше турниров, а не товарищеских матчей, там и соревновательный накал другой. Но довольны тем, что нам удалось провести полноценный сбор. Начинали его немного нервно, ещё непонятно было, в каком состоянии приедут ребята, была большая пауза, многие находились на карантине. Клуб нашёл возможности проводить онлайн-тренировки, это пошло на пользу команде. На базе «Локомотива» отличные условия, нам удалось пройти этап сборов в привычном режиме летней предсезонки. Всё было сделано грамотно и с учётом сегодняшних реалий», – передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 сентября 2020
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