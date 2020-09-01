Скабелка: хотели сыграть больше турниров

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от предсезонной подготовки.



«В тренерском штабе почти все ребята становились чемпионами России в составе «Локомотива», мы все тогда были молоды, полны амбиций и эмоций. Общее осталось то же самое – мы с большой энергией и эмоциями, но уже на тренерском поприще. Подомацкий, понятно, будет работать с вратарями. Исаев, Коновалов, Окоряк, другие ребята – все воспитанники школы, его задача – чтобы ребята прогрессировали.



Работа нашего штаба не сильно разбита на зоны, мы все принимаем участие в построении игры в обороне, атаке, большинстве и меньшинстве. Красоткин больше участвует в разборе и подготовке защитников и индивидуальном развитии игроков.



Хотели сыграть больше турниров, а не товарищеских матчей, там и соревновательный накал другой. Но довольны тем, что нам удалось провести полноценный сбор. Начинали его немного нервно, ещё непонятно было, в каком состоянии приедут ребята, была большая пауза, многие находились на карантине. Клуб нашёл возможности проводить онлайн-тренировки, это пошло на пользу команде. На базе «Локомотива» отличные условия, нам удалось пройти этап сборов в привычном режиме летней предсезонки. Всё было сделано грамотно и с учётом сегодняшних реалий», – передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Владимир Ткачёв будет капитаном «Локомотива» в будущем сезоне