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Стала известна причина смерти Милоша Ржиги

Стала известна причина смерти Милоша Ржиги
Хоккей / КХЛ 0

Стала известна причина смерти известного тренера Милоша Ржиги. 61-летний специалист скончался от варикоза, информирует «Спорт-экспресс».

Расширение вен перетекло в тромбофлебит. Сообщается, что ранее Ржига перенёс коронавирус.

18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

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