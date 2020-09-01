Яковлев: в этом году «Локомотив» способен решать большие задачи

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Не проще ли будет выиграть Кубок в условиях потолка зарплат? Во-первых, это справедливее. Во-вторых, принцип спорта очевиден, мы должны давать зрелище не по сценарию, а по непредвиденным, неожиданным результатам. Что касается задач, считаем, в этом году у нас очень хорошая команда, которая способна решать большие задачи.



Не хочется говорить, как удалось избежать короновируса. Условия позволили нам провести полноценный сбор, плюс есть общая позиция понимания происходящего: все работники, тренеры, ребята собрались, была большая ответственность, дисциплина и доверие. Эти факторы позволили нам на сегодняшний день избежать заболевания



Благодарны РЖД — в очень непростое время у нас сохраняются партнёрские отношения и устойчивое финансирование», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Президент «Локомотива»: некоторые организации управляют не одним клубом, это проблема