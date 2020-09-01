«Салават Юлаев» выразил соболезнования родным Ржиги

Уфимский «Салават Юлаев» в официальном «инстаграме» клуба выразил соболезнования родным известного тренера Милоша Ржиги, который скончался 1 сентября.



«Скончался известный чешский тренер Милош Ржига. ХК «Салават Юлаев» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пана Милоша. Ржига родился 6 декабря 1958 года, играл на позиции нападающего. В качестве тренера работал в клубах Континентальной хоккейной лиги, в европейских командах и сборных», – говорится в сообщении.



18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.

Стала известна причина смерти Милоша Ржиги