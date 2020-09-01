Ассоциация хоккеистов Финляндии выступает против проведения спортмероприятий в Беларуси

Ассоциация хоккеистов Финляндии выступает против проведения спортивных мероприятий в Беларуси.



«Александр Лукашенко выиграл выборы в Беларуси в августе, граждане не верят в честность выборов. С тех пор как огласили их результаты, в Минске продолжаются протесты. Граждан избивают и арестовывают, журналистов не пускают в страну и депортируют. Ситуация в стране очень тревожная, нестабильная и небезопасная. Плюс никто не знает, каково положение дел по коронавирусу.



Ассоциация хоккеистов Финляндии считает, что в этой стране нельзя проводить международные спортивные мероприятия до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится», – сообщает говорится в заявлении Ассоциации хоккеистов Финляндии.



Напомним, 3 сентября в Минске должен состояться товарищеский матч между «Йокеритом» и местным «Динамо». Фан-клуб финской команды Etelapaaty призывал «джокеров» бойкотировать встречу из-за политической обстановки в Беларуси. Однако было принято матч провести.

«Йокерит» не будет бойкотировать матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо»