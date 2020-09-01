Знарок: за победу Ржига был готов сражаться

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок рассказал о своей дружбе с Милошем Ржигой.
«С Милошем мы очень тепло общались. Мы дружили. Он был ни на кого не похож — эмоциональный, кипучий, целеустремлённый. Меня всегда подкупало его неравнодушие к командным результатам — за победу он был готов драться и сражаться сам и точно также настраивал на борьбу своих хоккеистов. Против его команд было сложно играть — ты должен был быть готов к тому, что соперник станет работать на льду от первой и до последней секунды. При Ржиге игроки выходили на матч с горящими глазами.
Очень печальная новость. От имени всего тренерского штаба «Спартака» выражаю искренние соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. В нашей профессии стало меньше на одного по-настоящему замечательного специалиста. Но я сохраню в памяти те минуты и часы, которые мы провели рядом», — передаёт слова Знарка официальный сайт «Спартака».
18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.
- 1 сентября 2020
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