Гранлунд: выходил в одном звене с братьями Седин

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд рассказал об опыте в НХЛ, а также поделился впечатлениями о главном тренере уфимской команды Томи Лямся.



«Посчастливилось поиграть со многими великими хоккеистами. Был период в «Ванкувере», когда выходил на лёд вместе с братьями Седин, и это было действительно крутое время. Мы провели в одном звене несколько десятков матчей, остались незабываемые впечатления. Отмечу Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Ойлерс» – они действительно классные люди и игроки. Приятно было находиться с ними в одной команде. Наверное, комфортнее всего было в «Ванкувере», я провёл в этой команде три полноценных сезона. Один из них действительно получился очень хорошим: я много играл, выходил на большинство, меньшинство, забивал, отдавал передачи – был разноплановым игроком. Если спросят, какая глава в энхаэловской карьере была наиболее интересной, отвечу, что выступление за «Кэнакс».



Считаю Лямся отличным тренером. Каждый игрок в нашей команде понимает, что должен делать на льду. Это действительно важный момент. Будем придерживаться тренерской установки в сезоне. Что касается системы игры Лямся, в ней я уже разобрался, она мне нравится. Предсезонная подготовка в России, конечно, отличается, но если сравнивать с тренинг-кэмпами в том же «Ванкувере» или «Эдмонтоне», то и там у нас были тяжёлые тренировки. Поэтому никаких проблем», – цитирует Гранлунда официальный сайт КХЛ.