Каменев – о СКА: всё на высшем уровне

Новичок СКА Владислав Каменев поделился впечатлениями от перехода в новую команду.
«Только прилетел сегодня, показали мне хоккейный город, раздевалку, тренажерку — все на высшем уровне. Встретил пару знакомых ребят, с кем до этого играл.
Форму оцениваю на не самом высоком уровне, потому что был небольшой перерыв. Последний раз с командой катался месяц назад.
Конечно, есть мысль об Олимпийских играх, но сначала надо показать результат в клубе, потом попасть в сборную», — сказал Каменев в интервью СКА ТВ.
Напомним, что права на Каменева, игравшего за «Колорадо Эвеланш», СКА получил в результате трёхсторонней сделки с магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». «Магнитка» получила права на нападающего Николая Прохоркина, а также на защитника Владислава Сёмина. Челябинский клуб в результате этой сделки пополнили молодые хоккеисты из системы «Металлурга»: защитник Глеб Бабинцев, а также форварды Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин.
- 1 сентября 2020
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