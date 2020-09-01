Пиганович — о Ржиге: я бился за него

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Олег Пиганович выразил соболезнования в связи со смертью тренера Милоша Ржиги, под руководством которого работал в «Спартаке».



«Тренер давал ребятам свободу. Очень крутой тренер. Когда узнал о его смерти, был шокирован. Из тех, кто приезжал из-за границы, он был одним из самых приятных тренеров. Он всегда находил общий язык с хоккеистами.



Я бился за него. Если ты играл хорошо, то играл, если нет — сидел в запасе. От сегодняшней новости до сих пор не могу прийти в себя.



Когда играл в «Спартаке», у нас была чешско-словацкая диаспора. Но он по-человечески относился к каждому хоккеисту. Если соответствуешь уровню, то окей. Нет — нет. Не всё могу рассказать, но с ним я общался очень хорошо. Он для меня великолепный тренер и великолепный человек», — цитирует Пигановича официальный сайт «Спартака».



18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало. В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде».

Стала известна причина смерти Милоша Ржиги