«Салават Юлаев» может арендовать защитника «Вашингтона»

Уфимский «Салават Юлаев» может арендовать российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, сообщает «ГорОбзор.ру».



Столичный клуб хочет видеть 20-летнего хоккеиста в тренировочном лагере. Отметим, что контракт ещё не подписан. Соглашения будет подписано на три месяца.



Алексеев — воспитанник петербургского хоккея. До 2016 года играл за молодёжную команду из системы СКА «СКА-Серебряные львы». Затем уехал в Канаду, где выступал за команду WHL «Ред Дир Ребелс». На драфте-2018 защитник был выбран «Вашингтоном» под общим 31-м номером. Минувший сезон Александр Алексеев провел за фарм-клуб «Вашингтона» – «Херши». В регулярном чемпионате АХЛ бронзовый призер МЧМ-2019 в 58 матчах, набрал 21 (3+18) очко.

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