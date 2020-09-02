Сейв Варламова не позволил «Филадельфии» сравнять счёт в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) проходит пятый матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу «Айлендерс».

«Филадельфия» имела отличный шанс сравнять счёт, однако бросок нападающего Шона Кутюрье в блестящем стиле отразил российский голкипер Семён Варламов. После сейва Варламова Кутюрье попытался сыграть на добивании, однако шайба после удара о штангу прошла по линии ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

Счёт в серии — 3-1 в пользу «Айлендерс». В случае победы в сегодняшнем матче команда из Нью-Йорка выйдет в финал Конференции, где сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Семён Варламов выступает за «островитян» с 2019 года, ранее он играл за ярославский «Локомотив», «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».