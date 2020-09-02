Голкипер «Айлендерс» Варламов пропустил четыре шайбы впервые в этом плей-офф НХЛ

Состоялся пятый полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой «Филадельфии» в овертайме со счётом 4:3
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 32, впервые пропустив четыре шайбы за матч в этом плей-офф. Варламов потерпел третье поражение в розыгрыше, всего он провёл 13 матчей.
За «Филадельфию» отличились Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк и Мэтт Нисканен, а победную шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил матч с коэффициентом полезности «+2». В составе «Айлендерс» отличились Джош Бэйли, Брок Нельсон и Дерик Брассар.
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