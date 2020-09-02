«Ванкувер» обыграл «Вегас» в пятом матче серии плей-офф, избежав вылета из Кубка Стэнли

В Эдмонтоне состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».

Счёт в матче на 36-й минуте открыл защитник «Вегаса» Ши Теодор. Номинальные гости отыгрались спустя 24 секунды усилиями нападающего Брока Бёзера. Одним из ассистентов американского форварда выступил защитник Куинн Хьюз, обновивший рекорд НХЛ по голевым передачам в плей-офф для защитников-новичков 36-летней давности.

На старте третьего периода Элиас Петтерссон подправил шайбу после броска Бёзера и вывел «Ванкувер» вперёд. Гол шведского форварда «косаток» оказался победным.