Голкипер «Ванкувера» Демко повторил достижение Теодора 23-летней давности

В Эдмонтоне состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».



Главным героем матча стал номинально второй голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко. Американский голкипер отразил 43 броска в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе и стал первой звездой встречи.

Демко стал первым голкипером-новичком за последние 23 года в НХЛ, кто смог одержать победу в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе, когда его команде грозил вылет из Кубка Стэнли. Последним таким голкипером был Жозе Теодор, защищавший в 1997 году ворота «Монреаль Канадиенс».