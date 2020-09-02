Президент КХЛ объяснил, почему клубы лиги не принимают участия в Лиге чемпионов

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность участия клубов лиги в хоккейной Лиге чемпионов.

«От России может участвовать две-четыре команды, но из-за них будет ломаться весь чемпионат. Ведь и сейчас есть паузы на Евротуры, и нужно останавливаться под лигу чемпионов, будет меньше игр в сезоне. Мне нравился формат Кубка чемпионов — быстрый турнир, на котором выявляют лучшего.

В нынешней Лиге чемпионов финал в феврале, когда у нас плей-офф, то есть топовые клубы будут более уставшими. Мы стараемся уравнять конкуренцию за счёт потолка зарплат, а так всё будет не по-спортивному», — цитируют Морозова «Известия».

В минувшем сезоне шведская «Фрёлунда» победила чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.